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ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU - Son Dakika

ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

25.01.2022 09:26

İSTANBUL'da dün etkili olan kar yağışının ardından D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu.

İSTANBUL'da dün etkili olan kar yağışının ardından D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu. Sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp gitti. İstanbul Valiliği'nin sabah saatlerinde aldığı karar ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Sabah saatlerinde işe gidenler otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından trafik ve toplu taşıma durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti, uzun süreli trafiğe kapandı. Trafikte saatlerce kalan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp evlerine gittiler. Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklama ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Polis ekipleri, Bahçelievler'de yaptıkları denetimde, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi'nden D-100 Karayolu'na çıkışlara izin vermedi.

OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

İşe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalanların, Yenibosna otobüs durağında yoğunluk oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar, İETT otobüslerine binmek için adeta birbiriyle yarıştı.

İşe gitmek için durakta bekleyen Turan Çanta, "Herkes mağdur. Buradaki millet, işe gitmek için bekliyor. Avcılar'dan geliyorum, İkitelli'ye gideceğim. Otobüs yok, gidemiyorum. 1 buçuk saattir burada bekliyorum. İşe de geç kaldım" dedi.

ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

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İstanbul Valiliği, D-100 Karayolu, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU - Son Dakika
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