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(Özel) Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada

41 dakika önce

Büyükçekmece'de park halindeki ticari aracın bagaj kısmında bulunan 5 bin TL değerindeki ses sisteminin hırsızlar tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel) Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada, System.String[]

Büyükçekmece'de park halindeki ticari aracın bagaj kısmında bulunan 5 bin TL değerindeki ses sisteminin hırsızlar tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonet ile aracın yanına yaklaşan hırsızlar aracın arka camını patlatarak ses sistemlerini kamyonete yükleyip gözlerden kayboldu.


Olay, dün sabah 07.30 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. Arkası açık, plakası takılı olmayan bir kamyonet ile 34 BB 0064 plakalı ticari aracın yanına gelen hırsızlar önce kısa bir süre etrafı gözledi. Daha sonra çevrede kimsenin olmadığına emin olan hırsızlar, aracın arka camını patlatarak bagajda bulunan 5 bin TL değerindeki ses sistemlerini çalarak kamyonete yükledi. Sabah aracın başına gelen sahibi arabasının camının patladığını ve ses sistemlerinin olmadığını fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Hırsızlık anı kamerada


Araçtan ses sistemi çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde şüpheliler önce kamyonet ile aracın yanına gelerek çevreyi gözlemliyor. Daha sonra araçtan inen hırsızların ticari aracın arka camını patlatarak ses sistemlerini kamyonete yükledikleri görülüyor. Şüphelilerin bindiği kamyonetin plakasının olmadığı fark ediliyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:09 Kaynak: İHA
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