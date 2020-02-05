(Özel) Arama kurtarma köpekleri böyle eğitiliyor - Son Dakika

Depremde birçok insanın kurtarılmasına yardımcı olan arama kurtarma köpekleri, özel bir eğitim ile afetlere hazırlanıyor. 6 aylık arama kurtarma eğitimi ile yetiştirilen köpekler, tatbikatlarda senaryo gereği yıkılan bir binanın içerisinde insan arıyor.



İstanbul Büyükçekmece'deki özel köpek eğitim merkezinde yetiştirilen köpekler afet durumunda insanları bulmak için eğitiliyor. Arama kurtarma ve itaat eğitimleri alan köpekler, 1,5 yaşına kadar eğitilebiliyor. Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için köpeklerin cinslerinden daha çok yeteneklerine bakılıyor. Bir sokak köpeği de, yeteneği varsa arama kurtarma eğitimine seçilebiliyor. Seçilen köpekler 6 ay boyunca merkezde tatbikatlar yaparak eğitim alıyor. Tatbikatlarda köpekler senaryo gereği yıkılan bir binanın içinde insan arıyor. Uzmanlar golden ve labrador retriever cinsi köpeklerin koku alma yeteneklerinin daha gelişmiş olması nedeniyle arama kurtarma eğitimlerinde başarılı olduğunu belirtiyor.



"Sokak köpeği bile bu eğitimi başarıyla alabilir"



Özel kuruluşların veya şahısların isteklerine göre köpeklere eğitim verebildiklerini ifade eden Veteriner Hekim Ramazan Altıntop, "Köpekler ilk olarak temel ve ileri itaat eğitimleri veriliyor. Daha sona sosyalleşme eğitimleri veriliyor. Arkasından ise koku eğitimini veriyoruz. Aranması gereken bir insansa eğitimlerimizi buna göre düzenliyoruz. Bir arama kurtarma eğitimi için köpeğin yeteneği çok önemli bir faktördür. Özel seçilmiş köpekler bu eğitimlere girebiliyor. En az 6 ay süre boyunca bu eğitimler veriliyor. Arama kurtarama çalışmalarına katılmak için eğitim verilen köpeklerin cinsinden daha önemli olan bir nesneye dikkati herhangi bir sokak köpeği bile bu eğitimi başarıyla alabilir.golden retriever, labrador retriever gibi koku alma yeteneği gelişmiş olan köpekler bu eğitime daha yatkındır. Köpeklere eğitim verilirken genç olmalarını tercih ediyoruz, ilk 6 aylık oldukları zaman itaat eğitimlerine başlıyoruz. 1 ila 1,5 yaşlarına kadar köpeklerin eğitimlerini devam ettiriyoruz" dedi.



"Yüzde 40 ila yüzde 50 oranında başarılı olabiliyorlar"



Köpeklerin arama kurtarma eğitimlerinde tatbikatlar yaptıklarını ifade eden Altıntop, "Deprem veya afet durumlarında insan kurtarılmak için bir köpek yetiştirilecekse genelde metruk ve yıkık dökük binaların içerisinde eğitim amaçlı bir kişi saklanıyor. Köpeğin onu kokusundan bulmak için takip yaptırılıyor. Köpeklerin koku ve ses duyuları çok gelişmiş şekildedir. Yüksek frekanslı sesleri duyabildikleri için kapalı bir yerdeki bir canlının sesini ve kokusunu normal bir insana göre çok daha iyi algılıyorlar. Köpekler çalışırken çevre faktörlerinin de etkisi olabiliyor. Çevrede başka yoğun bir koku varsa daha zor bulabiliyorlar ancak genelde yüzde 40 ila yüzde 50 oranında başarılı olabiliyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL