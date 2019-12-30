(Özel) Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi - Son Dakika

(Özel) Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi

6 saat önce

Arnavutköy'de etkili olan fırtınada bir evin çatısı kaldırımdaki aracın üzerine uçtu.

(Özel) Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi, System.String[]

Arnavutköy'de etkili olan fırtınada bir evin çatısı kaldırımdaki aracın üzerine uçtu. Şiddetli rüzgarda hastanenin acil tabelası da devrildi.


İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle 'turuncu alarm' verildi. İstanbul'un birçok noktasında etkisini gösteren fırtına nedeniyle ağaçlar devrilerek, çatılar uçtu. Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir evin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayıp uçtu. Karşı binaya çarpan çatı, ardından binanın önündeki aracın üzerine düştü. Arabada ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.


Çatıdan kopan parçanın hurdaya çevirdiği arabanın sahibi Mustafa Pulgu, "Rüzgarda karşı çatıdan önce bizim binaya, binadan da aracın üzerine uçmuş çatı. Kopan parça bayağı büyük. Hem buraya, hem yan tarafa hem de arka tarafa gitmiş kopan parçalar. Yarısı da çatıda kalmış. Arabada hasar var. Tavanı çökmüş. Rüzgar oldukça şiddetliydi, böyle bir şey oldu" dedi.


Şiddetli rüzgar Arnavutköy Devlet Hastanesi önünde bulunan "Acil" tabelasını da devirdi. Hastane personeli devrilen tabelanın vatandaşların üzerine düşmemesi için önlem aldı. İtfaiye ekipleri tabelayı sökerek kazaya sebebiyet vermesini engelledi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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