(Özel) Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yaptı
3 dakika önce
Pendik'te asker uğurlama konvoyunda bir araç trafiği kapatıp drift yaptı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:33 Kaynak: İHA
'te asker uğurlama konvoyunda bir araç trafiği kapatıp drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Pendik Kaynarca
Mahallesi Aydınlı
Yolu Caddesi üzerinde asker uğurlamak için uzun bir araç konvoyu oluşturan şahıslar ortalığı birbirine kattı. Konvoydan bir araç, yolu kapatıp drift yaptı. Hem kendi güvenliğini hem de trafiktekilerin güvenliğini hiçe sayan maganda, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tüm yaşananlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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