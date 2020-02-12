(Özel) Asker uğurlamasında darp ettikleri adamı gözünden eden şahıslara hapis cezası - Son Dakika

Üsküdar'da asker konvoyu sırasında tartıştıkları adamı feci şekilde döverek sağ gözünü kaybetmesine neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 6 sanık, "kasten yaralama" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı az bulduğunu söyleyen mağdur Refik Arslan, "Bana öldüresiye vurdular. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Biz eskiden Peygamber Ocağı'na giderken dualarla, kınalarla giderdik. Şimdi, terör estirerek gidiyorlar" dedi.



Üsküdar'da 3 Mayıs 2016 tarihinde asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup şahıs ile Refik Arslan arasında yol verme sebebiyle kavga çıkmış ve kalabalık grubun saldırısına uğrayan Arslan, aldığı darbeler sonucunda sağ gözünü kaybetmişti. Olaya ilişkin 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz 6 sanık katılırken, Refik Arslan ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



"Müvekkilim gözünü kaybetti"



Duruşmada söz alan Refik Arslan'ın avukatı Volga Gökçe, "Sanıklar birlikte hareket ederek müvekkilimi arabadan dışarı çıkartıp darp etmişlerdir. Bu darp sonucu müvekkilim gözünü kaybetmiştir. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları söz alarak müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.



Sanıklar beraatlerini istedi



Sanıklardan Kadir Yağız İ., "Ben kendimi savundum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi. Sanık Erkan B., "Olayla bir ilgim yoktur. Ben ayırmaya gittim. Vurmadığım için vicdanım rahattır. Olaya çok üzüldüm. Beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da söz alarak suçlamaları kabul etmediklerini ve beraatlerini istediklerini söyledi. Refik Arslan ise, "Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



6 sanığa 4 yıl 2 ay hapis



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Barış B.. Erkan B., Kadir Yağız İ., Mert K., Orhan K., Umut D.'yi Refik Arslan'a yönelik eyleminden dolayı "mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.



"Bana öldüresiye vurdular"



Duruşma sonrasında verilen hapis cezasını az bulduğunu söyleyen Refik Arslan, "Bu kadar şiddete karşı 4 yıl çok az. Daha fazlasını beklerdim. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarını isterdim. Bu kadar olay yapıyorlar. Beni 'öldü' diye bıraktılar. Bana öldüresiye vurdular. Ben cezayı az buluyorum ve adaletin tecelli etmesini istiyorum. Bu olaydan sonra bende gece dışarı çıkma korkusu, kulaklarımda çınlamalar, göz kaybından dolayı oluşan tansiyon yükselmeleri oldu. Daha çok ceza almalarını talep ediyorum. Benim sağlığımla oynadılar. İnsan insana böyle eziyet yapamaz. Biz Peygamber ocağına giderken eskiden dualarla, kınalarla giderdik. Şimdi, terör estirerek gidiyorlar. Bu olmaz" dedi.



Olayın geçmişi



Üsküdar'da 3 Mayıs 2016 tarihinde asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup ile Refik Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kalabalık grup, Arslan'ı darp etmeye başladı. Şahısların saldırısına uğrayan adam yere yığılırken, şüpheli şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı. Talihsiz adam aldığı darbeler sonucunda sağ gözünü kaybetti.



Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Barış B., Erkan B., Kadir Yağız İ., Mert K., Orhan K. ve Umut D. hakkında "mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. - İSTANBUL