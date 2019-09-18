(Özel) Ataşehir'de 5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

Ataşehir'de motosikletle tehlikeli şekilde yolculuk eden 5 kişilik aile görenleri şaşkına çevirdi. Çocuklardan biri annesinin kucağında giderken, diğer ikisi motosikleti kullanan babalarının önünde yolculuk yaptı. Çocukların korktuğu bakışlarına da yansırken, sadece babada kask takılı olması dikkatlerden kaçmadı. Ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.



Ataşehir'de geçtiğimiz gün, 5 kişilik ailenin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuğu görenler adeta şaşkına döndü. Motosiklet selesinin arkasında oturan kadın bir çocuğunu kucağında taşırken, iki çocuğu da motosikleti kullanan babalarının önünde yolculuk yaptı. Ayrıca sadece motosikleti kullanan babada kask takılı olması da dikkatleri çekti. Anne, baba ve 3 çocuğun motosikletle güvenliksiz şekilde yolculuk etmesi faciaya davetiye çıkardı.



Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikleti kullanan baba kucağında iki çocuğu taşırken, anne de bir çocuğu kucağında taşıyor. Sadece motosikleti kullanan adamda kask olduğu görülüyor. Öte yandan, çocuğun korkusu bakışlarına da yansıdı. - İSTANBUL