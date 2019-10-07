Son Dakika Haberleri: (Özel) Ataşehir'de iki araç birbirine girdi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Ataşehir'de iki araç birbirine girdi: 2 yaralı

(Özel) Ataşehir'de iki araç birbirine girdi: 2 yaralı

1 saat önce

Ataşehir'de karşı karşıya gelen iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

(Özel) Ataşehir'de iki araç birbirine girdi: 2 yaralı, System.String[]

Ataşehir'de karşı karşıya gelen iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Araçlardan birinde bulunan kız çocuğu ile bir sürücü yaralanırken iki araçta da maddi hasar oluştu.


Kaza, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İçerisinde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobile, yan sokaktan yola giren başka bir otomobilin çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren kadın sürücü ile diğer araçta bulunan kız çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar yolda trafik yoğunluğuna sebep olurken, vatandaşlar olay yerini meraklı gözlerle izledi. - İSTANBUL

Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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