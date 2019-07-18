Son Dakika Haberleri: (Özel) Ataşehir'de kasklı motosiklet hırsızlığı çetesi kamerada
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(Özel) Ataşehir'de kasklı motosiklet hırsızlığı çetesi kamerada

2 saat önce

Ataşehir'de başlarında kask olan 4 hırsız, park halinde olan bir motosikletin kilidini kırarak yerinden hareket ettirdiler.

(Özel) Ataşehir'de kasklı motosiklet hırsızlığı çetesi kamerada, System.String[]
Ataşehir'de başlarında kask olan 4 hırsız, park halinde olan bir motosikletin kilidini kırarak yerinden hareket ettirdiler. Ardından hırsızlar motosikleti iterek olay yerinden kaçırdılar. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ataşehir İnönü Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde, başlarında kask olan 4 hırsız gözlerine kestirdikleri bir motosikleti çalmak üzere harekete geçtiler. Park halinde bulunan motosikletin yanına gelen hırsızlar, motosikletin kilidini yanlarında getirdikleri alet ile kesmeye çalıştılar. O sırada iki hırsız da yola bakarak gözcülük yaptılar. Hırsızlar motosikletin kilidini kırarak yerinden hareket ettirdiler ardından motosikleti iterek olay yerinden kaçırdılar.

4 hırsızın park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde başlarında kask olan 4 hırsız park halindeki motosikletin yanın geliyorlar. Motosikletin kilidini kırıp olay yerinden kaçırıyorlar. - İSTANBUL
Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
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