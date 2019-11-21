Son Dakika Haberleri: (Özel) Atletizm antrenörü 2,5 metre derinliğindeki kuyudan yavru kediyi kurtardı
Son Dakika Güncel (Özel) Atletizm antrenörü 2,5 metre derinliğindeki kuyudan yavru kediyi kurtardı - Son Dakika

(Özel) Atletizm antrenörü 2,5 metre derinliğindeki kuyudan yavru kediyi kurtardı

6 saat önce

Zonguldak'ta atletizm antrenörü olarak görev yapan 33 yaşındaki Özgür Duman, 2,5 metre derinliğindeki kuyuya düşerek soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi kurtardı.

(Özel) Atletizm antrenörü 2,5 metre derinliğindeki kuyudan yavru kediyi kurtardı, System.String[]

Zonguldak'ta atletizm antrenörü olarak görev yapan 33 yaşındaki Özgür Duman, 2,5 metre derinliğindeki kuyuya düşerek soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi kurtardı.


Zonguldak'ın Fener semtinde bulunan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumundaki kapalı tribünleri sağlamlaştırmak için yapılan kuyuya yavru kedi düştü. 2,5 metre derinliğindeki kuyudan çıkmayı başaramayan kedinin sesini stadyumda antrenman yaptıran atletizm antrenörü Özgür Duman duydu. Hemen kedinin yardımına koşan Duman, halat yardımıyla kuyuya inerek yavru kediyi kurtardı. Ardından soğuktan donmak üzere olan yavru kediye yemek veren Duman, kediyi sahiplenerek evine götürdü. Atletizm antrenörü Özgür Duman'ın bu anlamlı hareketi mesai arkadaşları ve sporcular tarafından büyük alkış aldı.


Atletizm antrenörü Özgür Duman, "Çocuklarla antrenman esnasında yavru kedi sesi geldiğini fark ettim. Kapalı tribünlerin oraya gittiğimizde 2,5 metrelik kuyuya yavru kedi düştüğünü gördük. Şu an kurtardık onu. Bayağı dar bir bölümdü. Artık onu bırakmayacağız onu sahiplendik" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Atletizm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
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