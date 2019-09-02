Son Dakika Haberleri: (Özel) Avcılar'da feci olay
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(Özel) Avcılar'da feci olay

1 saat önce

Avcılar'da 22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu.

(Özel) Avcılar'da feci olay, System.String[]

Avcılar'da 22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan olay sonrası her iki aile de yıkılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgilere göre olay, 29 Ağustos günü Avcılar'da yaşandı. Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evine yürümek üzere yola çıktı. Bu sırada arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22) hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı. Bir anda aracın sesini duyan gençler yolun kenarına çıkarken, Nazar Gül ise panikle aracın olduğu yöne doğru atladı. L.G.'nin kullandığı araç lise öğrencisi Nazar'a çarparak metrelerce havaya savurdu. Ağır yaralanan genç kız olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Yaşanan olay sonrası L.G. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Firüzköy Karakoluna götürülerek ifade verdi. 81 promil alkollü olduğu öğrenilen L.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.


Öte yandan yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
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