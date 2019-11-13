Son Dakika Haberleri: (Özel) Avcılar'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Avcılar'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

(Özel) Avcılar'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada

7 saat önce

5 kara yolu Avcılar mevkisinde bir minibüs sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu kaza meydana geldi.

(Özel) Avcılar'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada, System.String[]

E-5 kara yolu Avcılar mevkisinde bir minibüs sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu kaza meydana geldi. Motosikletlinin minibüse çarptığı kaza kask kamerasına yansıdı.


Olay, E-5 kara yolu Avcılar mevkisinde geçtiğimiz ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüs sürücücüsü bir anda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi. Bu sırada seyir halindeki motosiklet sürücüsü durmayı başaramadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Motosiklet, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
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