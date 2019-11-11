Son Dakika Haberleri: (Özel) Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada

(Özel) Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada

8 saat önce

Avcılar D-100 Kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki restoranın bahçesine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel) Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada, System.String[]

Avcılar D-100 Kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki restoranın bahçesine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Avcılar D-100 Kara yolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yoldan Büyükçekmece istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki güvenlik kulübesine çarparak durabilmişti. 1'i ağır 2 kişi yaralandığı kaza anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin restoranda girme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panik anları görülüyor. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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