(ÖZEL) Avcılar'da sopalı, sandalyeli kavga kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL) Avcılar'da sopalı, sandalyeli kavga kamerada - Son Dakika

(ÖZEL) Avcılar'da sopalı, sandalyeli kavga kamerada

7 saat önce

Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerini döner bıçağı, sopa ve sandalye ile öldüresiye darp etti.

(ÖZEL) Avcılar'da sopalı, sandalyeli kavga kamerada, System.String[]

Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerini döner bıçağı, sopa ve sandalye ile öldüresiye darp etti. Kavgada gencin biri sopa kırılana kadar darp edilirken, birisi ise fırlatılan sandalyenin başına isabet etmesi sonucu baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yaşanan öldüresiye kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Olay, 16 Şubat günü gece saat 04.30 sıralarında Avcılar Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisinde karşılaşan N.Y., A.Y., D.A., M.F., Ö.T., F.D., M.P. ve İ.K. isimli şahıslar gece henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tartışmaya başladı. Şahıslar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olanlar oldu.


Taraflar döner bıçağı, sopa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdı


Sinirlerine hakim olamayan gençler, birbirlerine döner bıçağı, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Gençler birbirlerini adeta öldüresiye darp ederken, mahalle savaş alanına döndü. Birbirlerine saldıran gençler acımasızca aralarına aldıkları şahısları darp etti.


Gencin üzerinde sopa kırılana kadar darp ettiler


Gençler kavgadan kaçmaya çalışan bir genci aralarına alarak yere düşürüp tekme yumruk ve sopalarla saldırdı. Ardı arkasına sopalarla acımadan vuran gençler, yerdeki şahsın üzerinde sopa kırılana kadar vurmaya devam etti. Yerde acılar içinde kıvranan genç, bir anda şahısların dalgınlığından yararlanarak kaçarak uzaklaştı.


Başına sandalye isabet eden genç hastanelik oldu


Yerde yatan şahıs darp edildiği sırada, N.Y. isimli şahıs uzaktan fırlatılan sandalyenin başına isabet etmesi sonucu bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise baygınlık geçiren N.Y.'ye müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından N.Y. Bakırköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yakalanan gençler çeşitli yaralardan dolayı hastaneye kaldırıldı


Olay sonrasında Firüzköy Polis Merkezine gelen M.P., Ö.T., F.D. isimli şahıslar çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ele geçirilen döner bıçağı ve yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma sürüyor.


Gençlerin öldüresiyle kavgası kamerada


Avcılar'da gençlerin henüz bilinmeyen bir sebeple birbirlerini öldüresiye darp ettiği kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin birbirlerini darp ettiği, bir gencin yere düştüğü ve sopalar kırılana kadar vurulduğu, sonrasında ise bir gencin başına sandalye isabet etmesi sonucu baygınlık geçirerek yere yığıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Avcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:19 Kaynak: İHA
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