Özel: Avrupa Birliği Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye ne kadar kaynak aktardı?
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri sığınmacılar için Türkiye'ye ayrılan paranın sadece aktarılmış olan kısmına odaklanılmasının gerçekleri çarpıttığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri sığınmacılar için Türkiye'ye ayrılan paranın sadece aktarılmış olan kısmına odaklanılmasının gerçekleri çarpıttığını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AB söz verdiği maddi desteği sağlamadı" diyerek şimdiye kadar sade 3-4 milyar euro verebildiğini söylemişti. Ardından Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natasha Bartaud açıklama yaparak 5,6 milyar euronun hali hazırda Türkiye'de projelere ayrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:00
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