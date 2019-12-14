(Özel) - Ayakkabı hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de ayakkabı hırsızları mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Binaya girerek onlarca ayakkabıyı çalan hırsızın rahat tavırları güvenlik kameralarına yansırken, apartman sakinleri kapılarının önüne kadar gelen tehlikeden dolayı son derece tedirgin olduklarını söyledi.



Olay, dün sabah saat 05.50 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde binaya giren bir şahıs tüm katları tek tek dolaşarak kapı önlerine bırakılan ayakkabıları alıp kayıplara karıştı. Sabahleyin işe gitmek için dışarı çıkan apartman sakinleri ise gece kapılarının önüne bıraktıkları ayakkabıları yerinde görmeyince neye uğradığını şaşırdı. Durumu ilk olarak bir mobil uygulama üzerinde oluşturdukları bina üyeleri arasındaki sohbet grubunda birbirleriyle paylaşan apartman sakinleri, binadaki birçok kişinin ayakkabısının çalındığını fark etti. Bunun üzerine binanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında hayretler içerisinde kaldı. Bir hırsızın onlarca ayakkabıyı çalıp ellerini kollarını sallayarak binadan ayrıldığı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.



Hırsızlar sokaktaki tüm binalara tek tek girmiş



Polisin yaptığı inceleme sonucunda, aynı saatlerde sokaktaki diğer binalarda da benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı, şüphelilerin aynı sokakta bulunan birçok apartmana girerek vatandaşların ayakkabılarını çaldığı öğrenildi.



"Kapımızın önüne kadar rahatça gelmeleri çok korkutucu"



Kapısının önüne bıraktığı 4 çift ayakkabısı çalınan Melek Alptekin, "Sabah uyandığımızda ayakkabılarımızın kapının önünde olmadığını fark ettik. Apartmanın güvenlik kameralarına baktık ve saat 05.00 sıralarında apartmana elinde çanta olan birinin girdiğini gördük. O kişi daha sonra çantayı yere bırakıyor ve evlerin önünde ne var ne yok toplayıp götürüyor. Ayakkabı çok önemli değil ama kapımızın önüne kadar gelmeleri, buraya kadar yaklaşmaları gerçekten çok korkutucu. Haliyle bu sabah hem üzüldük hem de korktuk. Eşimin, çocuklarımın, benim, kullandığımız yeni ayakkabılarımızdı. Sağlık olsun ama böyle bir olay olmasaydı daha iyiydi" ifadelerini kullandı.



"İyi ayakkabıları seçmiş, kötülerini bırakmış"



Apartmanda yaşayan bir başka sakin Musa Ardışen ise, "Alt komşumuz gece saat 01.00 - 01.30 arası eve gelmiş, sabah erkenden çıkacağı zaman bir bakıyor ki ayakkabılar ortada yok. Sonra apartman grubuna "Benim ayakkabılarım ortada yok, sizde durum nedir?" yazdı. Öğrendik ki hırsız bütün daireleri dolaşmış. Öğle saatlerinde kameralara baktık ve hırsızın çok rahat bir şekilde asansöre bindiğini, en üst kattan başlayıp iyi ayakkabıları seçerek aşağıya kadar indiğini, girişe geldiğinde de ayakkabıları ayıklayıp, poşete koyduğunu gördük. Hırsız, yan binaları dolaşa dolaşa yukarıdaki sokağa kadar çıkmış. Hırsızlar fazla gelmesin buralara, biz Rizeliyiz, burada öyle insanları barındırmayız" şeklinde konuştu.



"5 dakikada apartmandaki tüm ayakkabıları toplayıp gitti"



Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi olan Kaan Bayındır da, "Olayın gerçekleştiği saatlerde apartmanda değildim, yönetici grubumuz var ve oradan bana mesaj geldi. Durumu öğrenince apar topar buraya geldim ve kamera kayıtlarını inceledik. Hırsızın 05.55 ile 06.00 saatleri arasında apartmanı giriş yaptığını ve 5 dakika gibi kısa bir sürede apartmandaki tüm ayakkabıları topladığını gördük. Sadece bizim apartmana değil, 15-20 apartmana daha bu şekilde girmişler. Büyük ihtimalle, bunlar tek başlarına değil, grup halinde hareket ediyor. Çok da rahat hareket ettiklerini söyleyebiliriz, herhangi bir çekinceleri yoktu" dedi.



Sokak üzerinde bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar, hırsızların bu denli rahatça kapılarının önüne kadar gelebilmelerinin tedirginliği içerisinde yetkililerden konunun çözümüyle ilgili yardım bekliyor. Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.



Hırsız, elini kolunu sallayarak binaya girdi, onlarca ayakkabıyı böyle çaldı



Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin eline kolunu sallayarak apartmana girdiği, elindeki çantayı girişe bıraktıktan sonra asansöre bindiği, bir süre sonra elinde onlarca çift ayakkabıyla giriş katına geri döndüğü görüldü. Görüntülerin devamında ise hırsızın çaldığı ayakkabıları bir poşetin içine doldurarak oradan ayrıldığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL