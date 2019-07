(Özel) Ayaklarını kaybettiği göçük altından, dünya rekoruna uzanan hayat hikayesi kitap oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 depreminde 3 gün kaldığı göçük altında 2 ayağını kaybeden Ufuk Koçak, 2 defa dünya rekoruna ulaştığı hayat hikayesini kitabında anlattı. 'Sınırsız' kitabının 10 gününde 4. baskısı raflarda yerini aldı.Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Ufuk Koçak, 7 Ağustos 1999 Depremi'nden itibaren başlayan hayat hikayesini kitapta topladı. 20 yaşındayken uykusunda depreme yakalanan ve 3 gün boyunca göçük altında kalan Koçak, kurtarıldığında 2 ayağını da kaybetti. Yaşadığı durum karşısında başta büyük hüzün yaşayan Koçak, daha sonra, "Ufuk hayal ettiğin her şey senin" diyerek hayata tutundu. Genç yaşlardan itibaren dağcılık, dalış, yelken gibi birçok spor dalında eğitimler almaya başlayan Koçak, 2017 yılında Dünya Sualtı Sporları Federasyonu'nun (CMAS) İtalya ve Rusya'dan gönderdiği iki uluslararası hakem gözetiminde dalan Ufuk Koçak, toplam 87 saniye nefesini tuttu. 31.2 metreye inen Koçak 'Dünya Engelliler Serbest Dalış Rekoru'nun rekorun sahibi oldu.Kitabının 10 gününde 4. baskısı raflarda yerini aldıToplamda 2 dünya rekorunu elinde tutan Koçak, hayat hikayesi ile katıldığı seminerlerde insanlara umut oldu. Koçak, yaşadıklarının tüm insanlara ulaşması amacı ile arkadaşlarının da desteği ile bir kitap yazmaya karar verdi. Koçak, hayat hikayesini sayfalarla buluştuğu kitabına 'Sınırsız' ismini verdi. 11 gün önce basılarak raflarda yerini alan kitap vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 10 gün içerisinde 10 binden fazla satışı yapılan kitap, 4. Baskısına girdi. Yazdığı kitapta yaşadıklarını anlattığını ve bu olayların insanlara umut olacağına inandığını söyleyen Koçak, kitaba gelen yoğun ilginin ise kendisini onurlandırdığını kaydetti."3 gün boyunca göçük altında kaldım"17 Ağustos Depremi sırasında yaşadıklarını anlatan Koçak, "Askere gidip geldim. Tam hayat başlayacakken 'benim hayat hikayem' diye adlandırdığım o süreç 17 Ağustos 1999 depremi ile birlikte başladı. Belli yaşam standardının olduğu gibi dışına çıktım. 1999'daki fay hattı hepimizin ömründen geçti. 100 binlerce insanı, Türkiye'nin tamamını etkileyen bir şeydi. Benim hikayem de işte o zaman başladı. 16 Ağustos tarihinin sıcağıyla beraber Değirmendere ile Gölcük kent merkezi arasında dolaştım durdum. İçimde bir özlem vardı. Bu kentte yaşayan herkesin yüzüne bakmak gibi, bütün caddelerini ve sokaklarını dolaşmak gibi bir özlemdi. Gece eve gidip o yorgunlukla yattım. Saat 03.02'de büyük bir gürültüyle uyandım. Bizim yaşadığımız 'Güven Apartmanı' depreme sadece 15-20 saniye dayanabildi. Bu saniyelerde biz kıyamet kopuyor dedik. 20 saniye sonra bina tamamen üzerimize kapandı ve 3 gün boyunca göçük altında kaldım" dedi."'Ne yapacağız Ufuk, daha 20 yaşındasın' diye kendime sordum"Deprem sonrasında büyük zorluklar yaşadığını ama hayata tutunduğunu belirten Koçak, "3 gün göçük altından kalmış olmamdan dolayı kangren ayaklarımdan dizimin üstüne doğru gelmiş ve bundan dolayı kaldırıldığım İstanbul'daki hastanede 2 ayağım da kesildi. Hastanede yatarken, 'Ne yapacağız Ufuk, daha 20 yaşındasın' diye kendime sordum. O zaman her şeye rağmen hayat devam ediyorsa yaşayacaksın dedim kendi kendime. O süreçte ne yapacağım konusunda benim de hiçbir fikrim yoktu. Kendime dedim ki hayal edebileceğin her şey sana ait ve gözlerimi kapatarak harmandalı oynamaya başladım. Yaralarımın iyileşmesi ile ilk başta ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra dedim ki, 'Nefes alıp vermek yaşam demek. Bunun adına yaşam diyorsak üzerine bir şeyler koymak gerekiyor" diye konuştu."Ülkemize dünya engelliler dalış rekoru getirdim"Birçok başarıya imza attığını ifade eden Koçak, doğadan aldığı umut ile 2 defa dünya rekoruna imza attığını belirterek, "'Daha sonra önce yüzümü denize döndüm, dalış eğitimleri aldım. Bir yanım hep dağlarda oldu. Hayatımdaki öğretici her şeyi tabiattan aldım Deniz, su kayağı, yelken, dalış derken hayatım rengarenk olmaya başladı. Bundan 4-5 yıl önce dalış alanında dünya rekoru deneme fırsatı geçti elime. Bununla ilgili bir deneme yaptık ve o deneme sonrasında ülkemize dünya engelliler dalış rekoru getirdik. Bir süre sonra 2. bir rekor daha kırdım. Burada 17 Ağustos'un yıl dönümünde sular altında kalan batık şehre dalış yaptım. Bu da 2. dünya rekorum oldu" şeklinde konuştu."Kitabım insanlara umut olacak"Göçük altında çıkarak dünya rekoruna ulaştığı hayat hikayesini anlattığı kitabına yoğun ilgi olduğunu ifade eden Ufuk Koçak, "Bu hikayenin hepsini oturup yazılarla aktarmak istedim. Çünkü bir göçük altından çıkıp dünya rekoruna giden yolculuğu anlatmak istedim. Bu kitap benim için çok önemliydi. Arkadaşlarım da hep kitabı yazmam konusunda ısrarcı oldular. Bunun sonunda 'Sınırsız' isimli kitabımı yazdım. Kitabımın piyasaya çıkışının 10. günü olmasına rağmen 4. baskısını yaptık. Okurlar bu konuda beni onurlandırdı. İnşallah bu baskı sayıları da devam edecek. Her insanın başına hayatta kötü bir şeyler gelebiliyor. Hayata iyi bakabilirsek eğer, o kötü şeyleri de iyiye çevirebiliriz. Bu yolda umut ediyorum ki kitabım insanlara umut olacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ