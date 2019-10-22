Son Dakika Haberleri: (Özel) Bağcılar'da iki araç kafa kafaya çarpışınca sürücülerden biri aracını tekmeledi
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Bağcılar'da iki araç kafa kafaya çarpışınca sürücülerden biri aracını tekmeledi

(Özel) Bağcılar'da iki araç kafa kafaya çarpışınca sürücülerden biri aracını tekmeledi

2 saat önce

Bağcılar'da sokak arasında hızlı bir şekilde seyreden hafif ticari araç ile sola dönüş yapmak isteyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

(Özel) Bağcılar'da iki araç kafa kafaya çarpışınca sürücülerden biri aracını tekmeledi, System.String[]

Bağcılar'da sokak arasında hızlı bir şekilde seyreden hafif ticari araç ile sola dönüş yapmak isteyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, sürücülerden biri sinirlerine hakim olamayıp aracını tekmeledi.


Kaza, önceki hafta Pazar günü saat 17.50 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yan sokaktan çıkan aracı bekledikten sonra sola dönüş yapmak istedi. Ancak o esnada 34 LG 8326 plakalı hafif ticari araçla hızlı bir şekilde seyreden sürücü, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza esnasında ise araçtakiler panik yaşadı.


Sinirlerine hakim olamayıp aracını tekmeledi


Kazanın ardından aracından çıkan otomobil sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsüne hızlı geldiğini belirterek dikkatli olmasını söyledi. Araç sürücüsü, bir anlık sinirlerine hakim olamayınca aracını tekmeledi. Otomobil sürücüsünün araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılan sürücü ardından cep telefonuyla yakınlarını arayarak bilgi verdi. Hafif ticari aracın üzerinde İngilizce "Oyun bitti" anlamına gelen "Game Over" yazısı ise dikkat çekti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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