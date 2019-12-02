Son Dakika Haberleri: (Özel) Bağcılar'da taciz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Bağcılar'da taciz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika

(Özel) Bağcılar'da taciz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı

6 saat önce

Bağcılar'da bir kişinin küçük yaştaki bir kızı taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

(Özel) Bağcılar'da taciz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı, System.String[]

Bağcılar'da bir kişinin küçük yaştaki bir kızı taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Taciz ve kaçırma iddiasıyla yakalanan şahıs, taşlı, sopalı linç edilirken, polis ekipleri şahsı kalabalığın arasından zor çıkarttı.


Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi, Pınarlı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi sokakta oyun oynayan çocukların yanına yaklaştı. Şahsın küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve kaçıracağını iddia eden bir mahalle sakini, ortalığı ayağa kaldırdı. Söylentinin yayılmasından sonra mahalleli ayaklanmaya başladı.


Mahalleli tarafından yakalanarak linç edildi


Evlerinden çıkan çok sayıda mahalle sakini, şahsı bir iki sokak aşağıda yakaladı. Olay yerine getirilen şahıs, kalabalık bir grup tarafından taşlı, sopalı ve yumruklarla linç edildi. Şahsı ellerinde bulunduran mahalle sakinleri, polisi arayarak durumu bildirdi.


Polis ekipleri şahsı kalabalığın içinde zor çıkarttı


Olayın yaşandığı noktaya polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kalabalığın arasından kalan şahsı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsı çıkarırken şahsa yönelik linç girişimi tekrardan alevlendi. Taciz iddiasıyla Polis Merkezine görülmeye çalışılan kişi, polis otosuna bindirildiği sırada, bazı kişiler polis arabasının üzerine çıkıp şahsı geri istedi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığın arasından aldığı şahsı ve küçük kızın ailesini ifadelerini almak üzere Polis Merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Bağcılar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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Bağcılar'da taciz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı
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