(Özel) Bahçesaray faciası acılarını tazeledi - Son Dakika

Bahçesaray yolu üzerinde meydana gelen çığ faciası, 18 yıl önce aynı kaderi paylaşan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşların acısını tazeledi.



Van-Bahçesaray yolunun 3000 rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında 4 Şubat günü saat 17.00 sıralarında düşen çığda ve arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan ikinci çığda toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Tüm ülke Van'daki felakete üzülürken, yıllar önce aynı kaderi paylaşan Yüksekova ilçesine bağlı Karabey köyündeki vatandaşların acısını da ikiye katladı. 2 Ocak 1992 yılında gece 03.00 sıralarında köyün üzerine düşen çığda 21 vatandaş hayatını kaybetmişti.



"Bahçesaray'da yaşanan çığ nedeniyle çok üzüldük"



İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan köyün sakinleri, Bahçesaray faciası nedeniyle hüzne boğuldu. Faciayı televizyon ekranlarından öğrenen ve 1992 yılında yaşanan faciada 25 yaşlarında olduğunu kaydeden Zeki Alaca, "Bizim yaşadığımız afeti Yüce Allah kimseye göstermesin. Yaşayan bilir bu olayı. Bahçesaray'da yaşanan çığ nedeniyle çok üzüldük. Çünkü biz de bu olayı yaşadık. Gece saat 03.00'te haber aldık. Dışarı çıktık, baktık her yer kar altında. Köyde çok sayıda ev yıkıldı, köyün camisi hasar gördü" dedi.



"O zamanlar bu kadar imkanlar yoktu"



Çığ faciasından sonra Yüksekova ilçe merkezinden çok sayıda vatandaşın yardıma koştuğunu anlatan Alaca, "Yüksekova halkı kar kış demeden buraya koştu. Yollar kapalıydı. O zamanlar bu kadar imkanlar yoktu. Millet yaya olarak buraya geldi. Ekipler de yol açmak için yoğun çaba harcadı. Faciadan sonra devlet köyü kenara taşıdı, bize de konutlar yaptı. Çığ tehlikesinin olmadığı noktaya köyü kurdular" şeklinde konuştu.



Bahçesaray'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Alaca, "Gerçekten çok zor bir durum. Allah ölenlere rahmet, yaralılara şifa, ailelerine de sabır versin" ifadelerini kullandı.



"Çığ gece 03.00'te köyün üzerine düştü"



Çığ faciasında ailesinden 8 kişiyi kaybeden Abdi Bektaş ise, "O zamanlar 50 yaşlarında idim. Çığ gece 03.00'te köyün üzerine düştü. 21 kişi hayatını kaybetti. Çığ dağın her iki yönünden geldi, evlerimizi yıktı. Yüksekova'dan ekipler ve halk yardımımıza koştu. O zamanlar yollar kapalıydı. Akşam saatlerinde buraya vardılar. Halk yaya geldi. Çığ faciasında 2 kardeşim, 2 yengem ve 4 yeğenim olmak üzere ailemden 8 kişi hayatını kaybetti" dedi.



"O gece sabaha kadar uyumadım"



Bahçesaray'da yaşanan çığ nedeniyle çok üzüldüklerini kaydeden Bektaş, "O gece sabaha kadar uyumadım. Onlar için çok dua ettik. Buradan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum" diye konuştu.



Çığ faciasının yaşandığı yıl yeni doğduğunu kaydeden Sadrettin Bektaş isimli vatandaş da, "Büyüklerimiz bize o günleri anlatırlar. Çok büyük bir acı. Bahçesaray'da yaşanan facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Biz de bu acıyı yaşadık ve umarım bir daha hiç kimse yaşamaz" dedi. - HAKKARİ