ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE YATALAK HASTAYI TAZYİKLİ SUYLA ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİASI - Son Dakika

ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE YATALAK HASTAYI TAZYİKLİ SUYLA ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİASI

BARTIN'da, özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE YATALAK HASTAYI TAZYİKLİ SUYLA ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİASI, System.String[]

BARTIN'da, özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Merkezde çalışan 4 hastabakıcının tutuklandığı soruşturma dosyasında, yatalak Mermet Eratişk'in banyoda tazyikli suyla işkence yapılarak ölümüne neden olunduğu, bir başka engelliye de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dayak atıldığı iddia edildi. Hastabakıcıların alkollü halde işe geldikleri de öne sürüldü.

Kentteki özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bartın Valiliği'ne 4 Mart'ta gönderilen isimsiz ihbar dilekçesiyle başladı. Soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan özel bakım merkezinde görevli 4 hastabakıcıyı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen hastabakıcılar Hüsnü Güvenç, Yasin Aygün, Sercan Aksu ve İsmail Taflan tutuklandı.

DHA, SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ AYRINTILARA ULAŞTI

DHA, soruşturma dosyasındaki iddiara ulaştı. Savcılığın iddialarına göre, hastabakıcı Hüsnü Güvenç, merkezde kalan yatalak Mehmet Eratik'in yüzüne banyo yaptırdığı sırada duş başlığıyla tazyikli su tutarak nefes almasını zorlaştırıldı. Fenalaşan Eratik, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sevk edilen Eratik, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Mehmet Eratik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Eratik'e otopsi yapıldı, polis de özel bakım merkezindeki 30 kameraya ait görüntüleri mercek altına aldı. Güvenlik kamera görüntülerinden, Mehmet Eratik'in tutuklu hastabakıcı Hüsnü Güvenç tarafından engelli sandalyesiyle banyoya getirildiği, bir süre sonra üstü çıplak vaziyette odasına geri götürüldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın olaydan 5 gün sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü saptandı.

SİGARA ODASINDA SANDALYEYE BAĞLAYIP DÖVDÜLER

Yine iddiaya göre engelli S.A.'ya da değişik zamanlarda, hastabakıcılar Yasin Aygün  ve Hüsnü Güvenç kötü muamelede bulundu. İkili S.A.'yı, güvenlik kamerasının olmadığı sigara odasında sandalyeye bağlayıp, dövdü. Ardından da düşerek yaralandığı şeklinde tutanak tuttu.

'YAPTIĞIM ŞEY NEDENİYLE PİŞMANIM'

N.K. isimli engelliye şiddet uyguladığı öne sürülen hastabakıcılardan İsmail Taflan ifadesinde, "Bana saldırdı, sakinleştirmek isterken sadece ittim" dedi. Bir başka engelli M.K.'ye yönelik kötü muamelelerinden dolayı ise pişman olduğunu söyledi.

Mehmet Eratik'in ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu hastabakıcı Hüsnü Güvenç de ifadesinde, merkezde kalan engellilerin düşerek ya da çarparak yaralandıklarını, bunlarla ilgili tutanak tutulduğunu anlattı. Güvenç, Eratik'in banyo yaptırdığı sırada solunum güçlüğü çektiğini, duruma acil müdahalede bulunduğunu, bu yönde eğitimli olduğunu anlatarak, "Savunma verdim. Mehmet Eratik'i hastaneye götürüp, tedavi ettirdik. Hakkımdaki mesai saatlerinde alkol aldığım yönündeki iddialar doğru değişldir" dedi.

Tutuklu hastabakıcı Sercan Aksu ise ifadesinde, "Y.B., düşerek yaralandı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye yattı. S.A. adlı engellinin ise odasındaki duvara eliyle yumruk attı. Bu nedenle yaralandı. Alkol aldığım iddialar da asılsızdır" diye konuştu. Tutuklanan hastabakıcı Y.A. ise susma hakkını kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Müslim SARIYAR-Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR/BARTIN -


Bartın Valiliği, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:02

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE YATALAK HASTAYI TAZYİKLİ SUYLA ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİASI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Doğu Karadeniz'de fındık toplama tarihleri belirlendi Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor         
14:51
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı         
14:20
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi         
13:55
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor         
13:52
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı         
13:25
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı         
13:15
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım? Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?         
13:08
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı         
10:09
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı         
09:52
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı         
09:47
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek         
21:52
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum         
20:51
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 17:40:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE YATALAK HASTAYI TAZYİKLİ SUYLA ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei