Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı - Son Dakika

Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı
10.12.2020 19:28
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel bakım ve rehabilitasyon merkezinde bazı hastaların koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel bakım ve rehabilitasyon merkezinde bazı hastaların koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı.
Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan özel yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde bazı hastaların şikayeti üzerine koronavirüs testi yapıldı. Hastaların bazılarının testinin pozitif çıkması nedeniyle, bakım merkezine filyasyon ekipleri geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen filyasyon ekibi, rehabilitasyon merkezi içerisinde çalışmasını tamamladıktan sonra, bakım merkezinde 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı. Hastaların acil durumlar dışında bulundukları odalardan çıkmaları kısıtlanırken, bakım merkezine giriş- çıkışlar yasaklandı.
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