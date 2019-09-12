Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Bakırköy'de AVM'de intihar girişimi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(ÖZEL) Bakırköy'de AVM'de intihar girişimi

1 saat önce

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen bir kişi son katta çıkarak intihara kalkıştı.

(ÖZEL) Bakırköy'de AVM'de intihar girişimi, System.String[]

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen bir kişi son katta çıkarak intihara kalkıştı. AVM'de bulunan kişiler korku dolu anlar yaşarken, intihara teşebbüs eden şahıs ise polisler tarafından ikna edildi.


Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, başka bir yerde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, alışveriş merkezinin en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşın hemen branda açarken, sağlık ekipleri ise hazırda bekledi. Polis ekipleri de intihar etmek isteyen kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraştı.


Şahsın korkuluklardan sarkması korku dolu anlar yaşattı


Ekipler önemleri aldıktan sonra kişiyi ikna etmeye çalışırken ara sıra aşağı doğru sarkması ise korku dolu anlar yaşattı. Sürekli hareket halinde olan şahıs polislerin uzun uğraşları sonunda ikna edilirken, şahsın korkuluklardan uzaklaştırılması ise izleyenlere rahat bir nefes aldırdı.


İkna olan kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bağlayıp parasını çaldı
Bahçelievler'de bir çocuğun, balkondan düşerek kaldırıma çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 22:56:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Bakırköy'de AVM'de intihar girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]