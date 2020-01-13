(Özel) Bakırköy'de ortalığı savaş alanına çeviren kazadan sağ çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Bakırköy'de ortalığı savaş alanına çeviren kazadan sağ çıktı - Son Dakika

(Özel) Bakırköy'de ortalığı savaş alanına çeviren kazadan sağ çıktı

7 saat önce

Bakırköy'de kontrolden çıkan bir otomobil önce ağaca, ardından elektrik direğine son olarak da demir korkulukları çarparak takla attı.

(Özel) Bakırköy'de ortalığı savaş alanına çeviren kazadan sağ çıktı, System.String[]

Bakırköy'de kontrolden çıkan bir otomobil önce ağaca, ardından elektrik direğine son olarak da demir korkulukları çarparak takla attı. Ağacın kökünden söküldüğü kazadan sağ olarak çıkan sürücü, hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 23.00 sıralarında Bakırköy Eski Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı bir şekilde ilerleyen Batuhan T. idaresindeki 34 VU 9824 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir ağaca çarptı. Ağacı kökünden söken otomobil ardından elektrik direğine ve İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi duvarının üzerindeki korkuluklara çarparak takla attı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirerek, yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. Gelen ihbar üzerine kısa sürede kaza mahalline gelen ekipler, cadde üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücüyü çıkartmak için uzun süre uğraştı. İtfaiye ekipleri, şoför mahallinden çıkardığı yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Batuhan T., en yakın hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk aracın kaldırılması ve ekiplerin yolda temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:04 Kaynak: İHA
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