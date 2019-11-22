Son Dakika Haberleri: Özel bakteri ile yetiştirilerek doğaya salınan sivrisinekler dang humması hastalığını bulaştırmıyor
Son Dakika Dünya Özel bakteri ile yetiştirilerek doğaya salınan sivrisinekler dang humması hastalığını bulaştırmıyor - Son Dakika Dünya

Özel bakteri ile yetiştirilerek doğaya salınan sivrisinekler dang humması hastalığını bulaştırmıyor

6 saat önce

Ölümcül olabilen 'dang humması' hastalığının yayılmasını önleme amacıyla laboratuvarda özel olarak yetiştirilen sivrisineklerin enjekte edildikleri bakteri türü ile doğaya salınması başarı ile sonuçlandı

Özel bakteri ile yetiştirilerek doğaya salınan sivrisinekler dang humması hastalığını bulaştırmıyor, System.String[]

Ölümcül olabilen 'dang humması' hastalığının yayılmasını önleme amacıyla laboratuvarda özel olarak yetiştirilen sivrisineklerin enjekte edildikleri bakteri türü ile doğaya salınması başarı ile sonuçlandı. Bu özel sivrisinekler şimdiden Endonezya, Vietnam, Brezilya ve Avustralya'da dang humması vakalarında ciddi bir düşüş görülmesine neden oldu.


Normal sivrisinekler gibi ısırmaya devam etseler de taşıdıkları bakteri nedeniyle dang hummasının bulaşmasına izin vermeyen sivrisineklerin geniş test alanlarındaki başarısını bilim insanları 22 Kasım günü yaptıkları açıklama ile duyurdu.

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Brezilya, Vietnam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:34 
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