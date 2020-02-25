(Özel) Balıkçılar açıkladı: "Böyle giderse balıkçılık biter" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi (Özel) Balıkçılar açıkladı: 'Böyle giderse balıkçılık biter' - Son Dakika Ekonomi

(Özel) Balıkçılar açıkladı: "Böyle giderse balıkçılık biter"

6 saat önce

Balıkesir'deki balıkçılar av sezonunun kapanmasına sayılı günler kala balık mevsimini değerlendirdi.

(Özel) Balıkçılar açıkladı:

Balıkesir'deki balıkçılar av sezonunun kapanmasına sayılı günler kala balık mevsimini değerlendirdi. Bu yıl balık sezonunun iyi geçmediğini vurgulayan tecrübeli balıkçılar, bilinçsiz avlanmayla balıkçılığın sonunun geldiğini söyledi.


Balıkesir'de Çardaklı mevkiinde balık satarak geçimlerini sağlayan esnaf, bu yıl balık sezonunun iyi geçmediğini söyledi. Bilinçsiz avlanma yüzünden denizlerde balık kalmadığını belirten balıkçılar, var olan balığın fiyatlarının da yüksek olduğunu, bu yüzden de vatandaşların balığa rağbet etmediklerini dile getirdiler. Denizlerde hala trolle balık avlandığını belirten balıkçı esnafı denizin dibinin trolle taranarak balıkların üremelerinin önüne geçildiğini vurguladı.


Balıkçı Mehmet Uzun: "Geçen sene boldu bu sene yok"


Sındırgılı balıkçı Mehmet Uzun, av yasağının bitmesine sayılı günler kala geçen sezonu değerlendirdi. Balıkçı Mehmet Uzun, "Balık sezonu bu sene durgundu. Bilinçsiz avlanmadan dolayı bu sene denizlerde balık yok. Mesela balık sezonunun başında bu sene balık çok olacak dediler ama bu sene balık yok. Bu sene balık az çıktı yani. O da bilinçsiz avlanmadan kaynaklandı. Küçük balıkları tutarsan ne olur, balığın nesli tükeniyor yani. Zaten balık olmadığı için de fiyatlar çok pahalı. Geçen sene balık çoktu, ucuzdu ama bu sene balık yok. Bu sene balık fiyatları pahalı olduğu için millet de balık almıyor" diye konuştu.


Veli Aşık: "Balığın sonu geldi"


Balıkçıda çalışan Veli Aşık ise bilinçsiz avlanmayla birlikte denizlerde balığın kalmadığını vurguladı. Aşık, "Balıkesir sezonu çok bozuk geçiyor. Gemiciler, balığı yakalayanlar çok ufak yakalıyor. Bu da yolun sonu geldi demek yani. Mesela şu anda sardalyenin mevsimi değil, yağlı olduğu zaman değil, tava zamanı. Zaten şu anda sardalye havyara girmiş durumda. Aslında bunu yakalamayacaklar bu balık bir dahaki sezonda binlerce balık olacak. Ama bizim insanlarımız acımasız, önüne geleni yakalıyorlar. Ondan sonra müşterilerimiz 'bağın karnı patlamış, bu balık bayat' diyerek alışveriş yapmıyorlar. Havyar olduğu için balığın karnı patlıyor ama bunu anlatamıyorsunuz ki. Halbuki taze, canlı balık geliyor ama insanlara bunu anlatamıyoruz. Denizlerde balık avına trollerle çıkılıyor, denizin dibinde ne varsa kazıyıp gidiyorlar. Denizlerimizde balık kalmadı. Böyle giderse seneye çok kötü olacak balığın büyüğünü, küçüğünü yakalıyorlar. Bu da balığın sonu geldi demek, bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.


Balık az fiyatları yüksek


Çardaklı mevkiinde balıkçıların tezgahlarında sardalyenin kilosu 15, hamsinin kilosu 25, istavritin kilosu 25, çipura ve levreğin kilosunu ise 40 liradan alıcı buluyor. - BALIKESİR

Mehmet Uzun, Balıkesir, Çardaklı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:11 Kaynak: İHA
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