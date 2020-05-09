(Özel) Balkona çıktığında hayatının sürprizini yaşadı - Son Dakika
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(Özel) Balkona çıktığında hayatının sürprizini yaşadı

6 saat önce

Pandemi sebebiyle Bursa'daki nişanlısının doğum gününe gelemeyen İstanbullu bankacı, nişanlısının evine "İyiki Doğdun Selma'm" pankartlı paramotor gönderdi.

(Özel) Balkona çıktığında hayatının sürprizini yaşadı, System.String[]

Pandemi sebebiyle Bursa'daki nişanlısının doğum gününe gelemeyen İstanbullu bankacı, nişanlısının evine "İyiki Doğdun Selma'm" pankartlı paramotor gönderdi. Balkona çıktığında evin etrafında uçan paramotoru gören genç kız, yazıyı okuduğunda hayatının sürprizi ile karşılaştı.


İstanbul'da bir bankada çalışan 35 yaşındaki Koray Aykut, aynı bankanın Bursa'daki bir şubesinde görev yapan nişanlısı Selma Sarıca (35) ile korana pandemisi sebebiyle 2 aydır görüşemiyordu. 28 Nisan günü doğum günü olan Selma Sarıca'nın yanına gitmek için valilikten izin talep eden genç aşık, izin için gereken kriterleri tutturamayınca çaresiz İstanbul'da kaldı. Bunun üzerine çalışmalara başlayan genç adam nişanlısına hayatı boyunca unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.


Daha önce nişanlısıyla telefonla konuşurken tanık oldukları arkasında "evde kal" yazılı pankart ile uçan İnegöl Belediyesi Dostum Projesi pilotu paramotor hocası İbrahim Dinçer'e internetten ulaşıp fikrini anlatan Koray Aykut, olumlu cevap alınca paramotorun arkasında görünecek "İyiki Doğdun Selma'm" yazılı ve kalp figürlerinin bulunduğu pankartı hazırlatıp nişanlısının oturduğu evin krokisi ile birlikte Dinçer'e gönderdi.


Bankacı Koray Aykut "Daha önce nişanlım ile telefonla konuşurken bana "havada uçan bir şey var, arkasında "evde kal" yazıyor" demişti. O konuşma sırasında aklımda kalmış. Bursa'ya gitmek için izin alamayınca ne yapabilirim diye düşünürken aklıma geldi" dedi.


Aşkım balkona çık bir hava al rahatla bakalım


Nişanlısının doğum günü olan 28 Nisan Salı gününden önce havaların bir hafta boyunca kötü gittiğini bu sebeple son güne kadar hava raporunu takip ettiğini belirten Koray Aykut, "Son güne kadar İbrahim hoca ile görüştük. En son 27 Nisan gecesi beni arayıp "Yarın hava güzel görünüyor, uçuşu gerçekleştireceğiz, yarın sabah ben seni ararım" diyerek müjdeli haberi verdi. Sabaha kadar uyuyamadım sabah İbrahim Hoca havalanmadan önce tekrar arayıp yaklaşık yarım saat sonra adreste olacağını, yarım saat sonra nişanlımı arayıp haber vermemi istedi. Yarım saat sonra Selma'yı arayıp "hava ne kadar güzel çık biraz balkona hava al bakalım" dedim. Balkona çıktığında paramotorun geldiğini farketti. "Koray bir şey uçuyor. Arkasında bir şey yazıyor" dedi. Sonra o yazıyı dikkatli okumasını söyledim. Okuyunca şok oldu. Sonrada video çekti" dedi.


Pandemi başından bu yana nişanlısıyla görüşemediğini ramazan bayramı sonuna kadar da görüşemeyeceğini belirten Koray Aykut, "İzin müracaatında bulundum ama kriterler yeterli olmadığı için izin alamadım. Bir kere görüp dönsem bile bana yeter. Yetkililerden bir kereliğine mahsus özel izin istiyorum" diye konuştu.


Aykut ayrıca nişanlısının doğum günü için çektiği yakın arkadaşlarının doğum günü mesajlarının bulunduğu videoyu da sosyal medyada paylaşıp bir sürpriz daha yaptı. - BURSA

Selma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:46 Kaynak: İHA


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