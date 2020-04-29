Bankalar aktif rasyoda yapılan hesap değişikliğini 1 Mayıs'a yetiştirmek için önce en risksiz gördüğü Hazine tahvillerine hücum etti.
Bankalar aktif rasyoda yapılan hesap değişikliğini 1 Mayıs'a yetiştirmek için önce en risksiz gördüğü Hazine tahvillerine hücum etti. Mevduatın getirdiği maliyeti azaltmak için de bilanço küçültme hamleleri başladı.
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29.04.2020 06:32:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel bankalar bilanço küçültüyor - Son Dakika