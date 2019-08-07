Son Dakika Haberleri: "Özel bankalar da konut kredisi faizlerini indirsin"
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"Özel bankalar da konut kredisi faizlerini indirsin"

25 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yalnızca 3 kamu bankasının faiz indirimi yeterli değil. Özel bankalar da sektöre katkı sağlayarak konut kredisi faizlerinde indirime gitmeli." dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yalnızca 3 kamu bankasının faiz indirimi yeterli değil. Özel bankalar da sektöre katkı sağlayarak konut kredisi faizlerinde indirime gitmeli." dedi.
Bendevi Palandöken, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:44 
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