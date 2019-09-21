Son Dakika Haberleri: (Özel) Baraj suyu çekildi, eski köprü gün yüzüne çıktı
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(Özel) Baraj suyu çekildi, eski köprü gün yüzüne çıktı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Boğazköy barajındaki suların çekilmesiyle birlikte eski köprü tekrar gün yüzüne çıktı.

(Özel) Baraj suyu çekildi, eski köprü gün yüzüne çıktı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Boğazköy barajındaki suların çekilmesiyle birlikte eski köprü tekrar gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesinin en büyük sebebi ise yağışların az olması.


Boğazköy barajındaki su seviyesi neredeyse yarı yarıya indi. Suların çekilmesiyle eski köprü yeniden gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan manzara ise herkesi endişelendirdi. Yenişehir ve İnegöl'de bulunan bazı tarım alanları barajdan gelen sularla sulanıyor. Suların çekilmesinin en büyük sebebi ise havaların aşırı kurak geçmesi. Bazı bölgelerde su seviyesi yok denecek kadar az. Havaların böyle gitmesi durumunda barajdaki suyun daha da azalması bekleniyor. Öte yandan baraj suyunun renginin siyah olması da dikkati çekti. - BURSA

Boğazköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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