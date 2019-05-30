(ÖZEL) BARİYERE OK GİBİ SAPLANAN ARAÇTAN SAĞ KURTULDULAR

Haber-kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Ümraniye TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Ümraniye TEM bağlantı yolu Mimar Sinan Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HRJ 88 plakalı otomobil Ataşehir sapağında sürücüsü Mehmet Ali Karademir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyere girdi. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bariyere giren aracı çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bariyerleri keserek aracı bulunduğu yerden çıkardı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Aracın çarptığı bariyer

-Oluşan yoğun trafik

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İtfaiye tarafından bariyerin kaldırılması

-Olay yerindeki ambulans (cep telefonu görüntüsü)

-Araçtakilerin ambulansa bindirilmesi (cep telefonu görüntüsü)

-Genel ve detaylar