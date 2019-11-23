Son Dakika Haberleri: (Özel) Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi - Son Dakika

(Özel) Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi

6 saat önce

Bakırköy'de bir kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp askıda kaldı.

(Özel) Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi, System.String[]

Bakırköy'de bir kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp askıda kaldı. Aracın alt yola düşme tehlikesine rağmen inmeyen sürücüyü polis ekipleri indirmekte güçlük çekerken sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.


Kaza, saat 23.00 sıralarında Bakırköy Eski Havaalanı Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp askıda kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Askıda kalan aracından inmeyerek polisi bekledi


Kadın sürücü, Bariyerlere çarptıktan sonra askıda kalan aracının alt yola düşme tehlikesine rağmen inmedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, aracından inmekte direnen kadın sürücüyü ikna ederek aşağıya indirdi.


Sürücü 2,13 promil alkollü çıktı


Polis ekipleri tarafından ikna edilerek aracından indirilen kadın, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Daha sonra polis ekipleri kadın sürücüye alkolmetre üfletmek istedi. Alkolmetreyi 5'inci denemede üfleyen kadın sürücü, 2,13 promil alkollü olduğu tespit edildi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı
Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 15:40:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]