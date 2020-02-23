(Özel) Başakşehir'de yayılan kötü koku nedeniyle polis ve AFAD alarma geçti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Başakşehir'de yayılan kötü koku nedeniyle polis ve AFAD alarma geçti - Son Dakika

(Özel) Başakşehir'de yayılan kötü koku nedeniyle polis ve AFAD alarma geçti

7 saat önce

İstanbul Başakşehir'de bir apartmanda yayılan kötü koku nedeniyle binada yaşayan 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu.

(Özel) Başakşehir'de yayılan kötü koku nedeniyle polis ve AFAD alarma geçti, System.String[]

İstanbul Başakşehir'de bir apartmanda yayılan kötü koku nedeniyle binada yaşayan 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri ve AFAD alarma geçerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda apartmanda herhangi bir bulguya rastlanmadı.


Olay, Başakşehir Altınşehir Mahallesi Göknar Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanda kötü koku yayıldı. Binada yaşayan 2'si çocuk toplamda 3 kişi kötü kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan apartman sakinleri durumu polise bildirdi.


Olay sonrası AFAD ekipleri sokağa gelerek apartmanda inceleme başlattı. Hassas koku ölçüm cihazı ile apartmanın her noktasında incelenme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda apartmanda herhangi bir bulguya rastlanmadı.


Bina sakinleri parke tahtasında zehir olduğunu iddia etti


AFAD ekipleri yaptığı açıklamada rahatsız edici kokuya rastlanmadığını belirtirken bina sakinleri de eve yeni taşınan bir kişinin evinin tabanı için parke getirdiğini, parke işçileri tarafından yapıştırıcı olarak zehirli bir madde sürdüğünü iddia etti. Polis ekipleri bina sakinlerinin ifadesi doğrultusunda inceleme başlattı.


Hastaneye giden apartman sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Başakşehir, İstanbul, Polis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku! 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 02:57:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Başakşehir'de yayılan kötü koku nedeniyle polis ve AFAD alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]