Son Dakika Haberleri: (Özel) Başı boş atlar tehlike saçıyor
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) Başı boş atlar tehlike saçıyor

26 dakika önce

Bursa'da başı boş atlar tehlike saçmaya devam ediyor.

(Özel) Başı boş atlar tehlike saçıyor, System.String[]
Bursa'da başı boş atlar tehlike saçmaya devam ediyor.

11 Eylül Bulvarı Osmangazi Spor Komplesi önündeki orta refüjde bulunan ve nereden geldiği belli olmayan başı boş at sürücülere zor anlar yaşattı. Bir vatandaş, yola çıkmaya çalışan atı engellemek için seferber oldu. Sürücüleri dikkatli olması için ikaz eden vatandaş, daha sonra başı boş atı refüjdeki bir ağaca bağladı.

İhbar üzerine zabıta ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. Osmangazi Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak'ın da katıldığı operasyonla at refüjden alınarak araca yüklendi. Başı boş at, sahibi ortaya çıkana kadar muhafaza edilmek üzere Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüldü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Osmangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 11 kuruş indirim geldi Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel Göztepe, Pro Elite League'de şampiyon oldu! Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:01:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Başı boş atlar tehlike saçıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]