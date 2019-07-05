(Özel) Başı boş atlar tehlike saçıyor
26 dakika önce
Bursa'da başı boş atlar tehlike saçmaya devam ediyor.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
'da başı boş atlar tehlike saçmaya devam ediyor.
11 Eylül
Bulvarı Osmangazi
Spor Komplesi önündeki orta refüjde bulunan ve nereden geldiği belli olmayan başı boş at sürücülere zor anlar yaşattı. Bir vatandaş, yola çıkmaya çalışan atı engellemek için seferber oldu. Sürücüleri dikkatli olması için ikaz eden vatandaş, daha sonra başı boş atı refüjdeki bir ağaca bağladı.
İhbar üzerine zabıta ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. Osmangazi Zabıta
Müdürü Erhan Altıparmak'ın da katıldığı operasyonla at refüjden alınarak araca yüklendi. Başı boş at, sahibi ortaya çıkana kadar muhafaza edilmek üzere Osmangazi Belediyesi
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