(Özel) Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada - Son Dakika

(Özel) Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada

6 saat önce

Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı.

(Özel) Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada, System.String[]

Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı. Yere savrularak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o esnada motosikletle seyir halinde olan hemşire yaptı. Yardım seferberliği motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz 13 Şubat Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Basın Ekspres bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle seyir halinde olan sürücü, trafiğin aniden yavaşlaması sonucu önündeki hafif ticari araca çarptı. Çarpma sonucu havalanan sürücü minibüsün altına girerek birkaç metre sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan sürücü aracın altından kendi imkanlarıyla çıkarak yol kenarına geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise bir yandan sürücüyle ilgilenirken diğer yandan da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.


Motosikletli hemşireden yaralıya ilk yardım


İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yola çıktıkları esnada yolda motosiklet ile seyreden bir hemşire ise yaralıyı görünce durdu. Sürücünün yarasına bakan hemşire ardından motosikletine giderek ilk yardım çantasına aldı. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan hemşire sürücüyle sohbette ederek onu sakinleştirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sedyeyle ambulansa aldıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar ise motosiklet sürücüsü Fatih Ulus'un kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:22 Kaynak: İHA
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