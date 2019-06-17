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(Özel) Basın Ekspres yolundaki düğün konvoyunda "makas" terörü kamerada

1 saat önce

Basın Ekspres yolu İkitelli mevkisinde otomobille düğün konvoyunda seyreden magandalar, defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

(Özel) Basın Ekspres yolundaki düğün konvoyunda
Basın Ekspres yolu İkitelli mevkisinde otomobille düğün konvoyunda seyreden magandalar, defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerin tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolu İkitelli mevkisinde yaklaşık 20 araçtan oluşan düğün konvoyu seyretmeye başladı. Sürücüler Ankara istikametine doğru yol aldıkları esnada konvoydakiler sürücülerden bazıları tehlikeye bir oyun oynamaya başladı. Birbirlerinin üzerine direksiyonu kıran sürücüler ardındaki trafikteki onlarca aracın arasında "makas" atmaya başladı.

Trafikte tehlikeli "makas" oyunu kamerada

Hem trafikteki sürücülerin canını hem kendi canlarını hem de konvoyun güvenliğini tehlikeye düşüren magandalar, kimsenin canını bir an olsun umursamadı. Bir anlık hatanın faciaya neden olabileceğinin farkında bile olmayan magandalar, tehlikeli oyunlarını dakikalarca sürdürdü. O anlar ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:36 Kaynak: İHA
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