Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Başkan Bedir'den 'Deniz Türünç' açıklaması
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(ÖZEL) Başkan Bedir'den 'Deniz Türünç' açıklaması

41 dakika önce

açıklamada bulundu.

(ÖZEL) Başkan Bedir'den 'Deniz Türünç' açıklaması, System.String[]
açıklamada bulundu. Başkan Bedir, Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyorlar" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:19 Kaynak: DHA
Deniz Türüç, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
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