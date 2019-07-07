(ÖZEL) Başkan Bedir'den 'Deniz Türünç' açıklaması
41 dakika önce
açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:19 Kaynak: DHA
açıklamada bulundu. Başkan Bedir, Deniz Türüç
için Fenerbahçe
ve Galatasaray
ile temasların sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, Beşiktaş
ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyorlar" dedi.
Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi
Babel'den yeni sezon mesajı
Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti
Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!