(Özel) Başkan Yılmaz ilk kez konuştu:

20'si civarında" dedi.



İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, Mersin Büro Sorumlusu Hüseyin Kar ve Türkiye Gazetesi Mersin Temsilcisi Tuncer Yıldız, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler. Bölge Müdürü Kulak, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Yılmaz'a İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuklarına, geçen 6 aylık sürede yaptıkları çalışmalar ve projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, İHA muhabirinin sorularını da yanıtladı.



"İş odaklıyım, işi içselleştiririm"



Nasıl bir belediye devraldığı ve bugüne kadar neyi gerçekleştirebildiğine ilişkin soru üzerine Yılmaz, görevi devralalı 6 ay olduğunu, bu sürenin hem çok hızlı hem çok yoğun geçtiğini söyledi. Avukatlık mesleği dolayısıyla hem kamuda hem özel sektörde çalıştığını, o süreçteki deneyimlerinin belediye başkanlığına da çok katkısı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ama belediyecilik bambaşka bir şey. Hız, sürekli hizmet ve refleks gerektiriyor. Hızlı karar almak gerekiyor ki, ben de öyleyim; iş odaklıyım, işi içselleştiririm. Bu 6 aylık süreç de hem çok yoğun hem de belediyeyi tam anlamıyla tanıdığımız, anladığımız ve bazı adımlar attığımız bir dönem oldu. Çünkü belediyeciliğin nevi şahsına münhasır bir yapısı var" diye konuştu.



"Mali ve mal varlığı olarak en güçlü belediye"



Belediyeyi, 15 yıl başkanlık yapan Hamit Tuna'dan devraldığını, ondan önce de Mustafa Demirci'nin kurucu başkan olduğunu anımsatan Yılmaz, Toroslar Belediyesi'nin 20 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğunu söyledi. "Toroslar Belediyesi güçlü bir belediye" diyen Yılmaz, Mersin merkezdeki en kalabalık nüfusa sahip, sıfırdan 2 bin 500 rakıma kadar en çok tarım ürünlerinin üretildiği, Karaman sınırına kadar dayanan en geniş alana sahip belediye olduklarının altını çizdi. Bu açıdan şanslı olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Mali ve mal varlığı olarak en güçlü belediye. Toroslar Belediyesi'nin ciddi bir mal varlığı var. En fazla araziye sahip bir belediyeyiz. Türkiye'de bizim durumumuzda olan çok az belediye var. Bu da Hamit başkanımızın doğru zamanlarda doğru kararlar almasıyla oldu. Bu mal varlığı miras kalmamış, geçtiğimiz 15 yılda üretilmiş. Çünkü 15 yıl önce Toroslar'ın, ağırlık olarak eski mahallelerden oluşan, yeni yerleşim alanları, çok fazla işyeri olmayan bir yapısı vardı. Toroslar, 15 yılda kıymetlendi. Şehir Hastanesi, otogar geldi; yeni şehircilik anlayışıyla oluşturulmuş yeni mahallelerimiz var. Şu anda da bu gelişme devam ediyor. Geçen yıl, üç merkez belediyenin toplamından daha fazla inşaat ruhsatı verilmiş Toroslar var. Şu anda hem iş dünyası hem konut açısından en çok tercih edilen ilçe Toroslar. Tabi bu hızlı gelişim, bir takım ihtiyaçları, hizmetlerin daha iyi yapılması ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Sürekli değişim ve gelişimle ilerlemeye çalışıyorum"



Bilgiye, profesyonellerle çalışmaya, gelişime ve değişime inandığını dile getiren Yılmaz, "Kendini yenileyen bir yapı ancak var olabilir. Sürekli değişim ve gelişime, sürekli öğrenmeye inanıyorum. Özel sektörde 3-4 yılda bir CEO değişir. Çünkü özel sektörde önce vizyon, misyon ve değerleri tanımlanır, buna göre kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ortaya konur ve bu hedeflere ulaşmak için stratejik olarak yönetici değiştirilir. Yeni gelen yönetici de yeni şeyler ortaya koyar. Bilgisine, değerlendirmesine, vicdanına güvendiğim insanlar var. Arayıp, 'Bir eleştir, ne yapıyoruz, nasıl görüyorsun, ne yapabiliriz' diye soruyorum. Objektif eleştiriler de genellikle iyileşmeyi getirir. Sürekli bunu yapmaya çalışıyorum. Bu nedenle de belediye noktasında sürekli değişim ve gelişimle ilerlemeye çalışıyorum. Süreçleri iyileştirmeye çalışıyorum. Çok basit bir iş, farklı bir gözle bakıldığında kolaylaştırılabiliyor. Burada önemli olan şu; buraya 5 yıl için seçilmiş bir belediye başkanıyım, buranın çocuğuyum, burada bakkal çıraklığım var, buranın okulundan mezunuyum. Kısacası Arslanköy Toroslarlıyım" şeklinde konuştu.



"Süreci iyileştirme noktasında ana hedefimiz vatandaş memnuniyeti"



Toroslar'da belediye başkanı olmanın ayrı bir güzellik olduğunu ve ciddi bir sorumluluk istediğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: "Her şeyi güzel yapmamız ve yeni şeyler yapmamız lazım. Hayatım boyunca benim temel motivasyon noktam; iyi şeyler yapmak, iyi sonuçlar ortaya koymak ve başarılı olmaktır. Yaptığım işi önce benim beğenmem ve tatmin olmam lazım. Onun için bu 6 aylık dönemde belediyeyi tam olarak tanıma, anlama ve süreçleri iyileştirme yönünde çalışmalar yaptık. Yeni çalışma arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Bugün bilgi çağında, ne yaptığınızdan daha fazla bunu nasıl anlattığınız, insanlara nasıl ulaştığınız önemli. Süreci iyileştirme noktasında da ana hedefimiz vatandaş memnuniyeti. Vatandaşın belediyedeki işlerini daha kolaylaştırmak ve hızlandırmak için encümende bir takım kararlar aldık. Vatandaş buradan memnun ayrılmalı. Bunu çalışma arkadaşlarımla da sürekli konuşuyorum. Bu bilinç seviyesini yükseltebilirsek biz başarılı kabul ederiz, kendimizi başarılı hissederiz."



"Borcumuz, bütçenin yüzde 15-20'si civarında"



Nasıl bir belediye kasası devraldığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Yılmaz, Toroslar Belediyesi'nin devraldığı borcu konusunda ilk kez konuştu. Belediyenin ne kadar borcu olduğunun kamuoyunda en çok merak edilen konu olduğuna işaret eden Yılmaz, bugüne kadar hiç dillendirmediği Toroslar Belediyesi'nin borcuna ilişkin şunları söyledi:



"Toroslar Belediyesi'nin makul seviyede borcu var. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Ben inanamıyorum. Başka belediyelerin gerçekten Allah yardımcıları olsun. Toroslar'ın üçte biri olup da 300 milyon, 500-600 milyon borçları olan belediyeler var. Toroslar Belediyesi'nin, yapısına göre çok daha düşük miktarda borcu var. Hizmetleri etkileyecek ölçüde değil. Nakit akış sıkıntımız var, doğru. Tüm belediyelerde var. Bunun iki sebebi var; birincisi memleketin genel durumu, gelirler düşmüş durumda. İkincisi ve daha önemlisi; İller Bankası'ndan gelen ödenekler bir ay tam bir ay yüzde 20-30 kesintili geliyor. O gelen parayla biz maaşları ödeyebilirsek, tüm belediyelere kesintili geliyor. Memlekette genel sıkıntı var, ekonomide sıkıntı var. Bizim, gelen ödenek dışında vergi gelirlerimiz var; vatandaşın vergilerini ödemesi lazım. Harç gelirlerimiz var; inşaat ruhsatı vereceğiz, inşaat ve yatırım olmazsa gelirler düşüyor. Ama yıllık bütçesini, hatta iki yıllık bütçesini aşan borcu olan belediyeler var. Bizim borcumuz, bütçenin yüzde 15-20'si civarında." - MERSİN