(Özel) Başkent'te ulaşımda korona virüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Başkent'te ulaşımda korona virüs önlemleri - Son Dakika

(Özel) Başkent'te ulaşımda korona virüs önlemleri

6 saat önce

Ankara'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

(Özel) Başkent'te ulaşımda korona virüs önlemleri, System.String[]

Ankara'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce yolcunun seyahat ettiği raylı sistemlerde korona virüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Korona virüs gündeme geldiği günden itibaren dezenfeksiyon işlemlerini hassasiyetle yürüttük" ifadelerini kullandı.


Kuru buhar şeklinde yapılan dezenfektasyon çalışması hakkında bilgi veren Aslan, "Bugün burada yaptığımız farklı bir uygulama. Yeni bir yöntem. Kuru buhar şeklinde bir uygulama. Bu uygulamanın daha uzun süreli bakteri ve virüsleri öldürdüğü söylenmişti. Bu uygulamayı swap aldık. Mikrop ve bakteri yoğunluğunu ölçtük. Uygulamadan sonra bunu tekrar ölçüyoruz. Buna aralıkla devam edeceğiz. Eğer bu yöntemin çok etkili bir yöntem olduğunu kesinleştirirsek bütün vagonlarımızda, otobüs işletmelerimizde bu yöntemi kullanmaya devam edeceğiz. Zaten metro ve otobüs işletmelerimizde dezenfektasyonu iki katına çıkartmıştık" şeklinde konuştu.


"Yöntemin 1 ay, 2 ay, hatta 6 ay koruyabileceği söyleniyor"


Uygulamanın etkili olması durumunda uzun bir süre kullanılacağını belirten Aslan, "Kullanım yoğunluğuna bağlı olabilir ama bu yöntemin 1 ay, 2 ay, hatta 6 ay koruyabileceği söyleniyor. Bu uygulamayı tabii ki de ölçümler yapmak ve neticelere göre hareket etmek gerekir. Etkili olduğu görülürse bu yöntemi sadece korona virüse bağlı olarak değil, uzun süre temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı kullanabiliriz" dedi. - ANKARA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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