(ÖZEL) Başkentin kavun merkezinden kötü haber

Kendine has kokusu ve lezzetiyle ünü Türkiye'ye yayılan Kahramankazan kavunu, bu yıl hastalık ve mevsim koşullarından etkilendi. Rekoltenin düşük olmasıyla zor durumda kalan çiftçilerin yüzünü Belediye Başkanı Serhat Oğuz güldürdü. Çiftçilere destek olmak amacıyla 38 römork kavunu satın alan Başkan Oğuz ve çiftçiler arasında yaşanan sıkı pazarlık ise renkli görüntüler oluşturdu.



Kahramankazan'ın meşhur lezzeti kavun, bu yıl mevsim koşullarından ve hastalıktan etkilendi. Kavun üretiminde rekoltenin düşük olması çiftçiyi zor durumda bıraktı. Her yıl geleneksel olarak kurulan kavun pazarında bu yıl da renkli anlar yaşandı. Başarılı çiftçilerin ödüllendirildiği kavun pazarında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çiftçiye destek olmak amacıyla kavunları satın alırken, çiftçiler ve Başkan Oğuz arasında yaşanan sıkı pazarlık renkli anlara sahne oldu.



Kavun denildiğinde akla gelen ilk yerlerden birisi olan Kahramankazan'da bu yıl kavun hasadında istenen rekolte elde edilemedi. Mevsim koşullarından ve hastalıktan etkilenen kavun, çiftçiyi zor durumda bıraktı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın meşhur lezzeti kavun için kolları sıvadı. İşe kavun üreten çiftçilerin kayıt altına alınmasıyla başlayan Başkan Oğuz, üretimde istenen rekolteyi yakalamak için çalışma başlattı. Kavun üretimi yapmak isteyen çiftçiler, eğitimlerle ve tohum yardımıyla desteklenirken Kazan Kavununa can suyu olacak proje ile bu meşhur lezzetin yeniden yüksek rekoltede üretilmesi amaçlanıyor.



"Bu kavunumuz yöremizin kralı"



Kahramankazan kavununun lezzeti ve tadıyla diğerlerinden ayrıldığını ifade eden Çiftçi Davut Taşkoparan, "Kazan kavununun özelliği sıcağa ve soğuğa dayanıklı olması. Uzun süre kalabilir bozulmadan. Kasım ayında aktarmasını yaparız, ekeriz. Çaba yaparız, ilaçlaması yapılır. Dört sefer ızgara çekilir. Bir hastalık olmazsa Eylül ayında hasat ederiz. Kazan'ın düz olan mahalleleri ürün alamadı bu yıl. Bu kavunumuz yöremizin kralı. Sembolümüz bizim. Kilosunu 3 liradan aldı başkanımız. Başkanımız kavunlarımızın hepsi aldı. Hastalığa çok müdahale ediliyor ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Yüksek kesimlerde çok hastalık olmuyor. Bilinçsiz ilaçlamanın etkisinin verimde çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Hastalıklı kavunları tarlada bırakıyoruz. Vatandaşa veremezsiniz. Kazan Kavununu gerekli koşullarda saklarsanız Ocak'ta bile tüketirsiniz" dedi.



"İlçemizde ekilen kavun miktarı artacak"



Kahramankazan'ın meşhur lezzetlerinin tanıtımına katkı sağlayacak bir festival hazırlığında olduklarını belirten Başkan Oğuz, festival kapsamında ilçenin çok yönlü tanıtılacağını duyurdu. Oğuz,"Kahramankazan'ımız sürekli gelişen bir sanayi kenti ama özümüz toprak. Çiftçilerimiz için çalışmalar yaptık. Göreve gelir gelmez çiftçilerimize 1 milyon fide dağıttık. Bir kısmını biz bir kısmını çiftçilerimiz karşıladı. Önümüzdeki yıl nasip olursa bu sayıyı yukarılara taşıyacağız. Kahramankazan kavununun pazara sunulması vardı geçtiğimiz günlerde. Hepimizin üzüldüğü bir şey var. çok sevdiğimiz, özellikleri itibarıyla diğer kavunlardan öne çıkan Kazan Kavununun ekilme alanlarını genişletmemiz gerekiyor. Bu amaçla pazara getirilen 38 römorkun tamamını belediye olarak satın aldık. Amacımız çiftçimizin desteklenmesiydi. Çiftçimize siz kavun yetiştirirseniz; önümüzdeki sene kavun, kavurma ve et festivali düzenleriz dedik. Onlarda söz verdiler. Nasip olursa ilçemizde ekilen kavun miktarı artacak. Eylül ayının ortalarına doğru kavun, kavurma ve et festivalini gerçekleştireceğiz. Çiftçi her şeyden önce aldığı ürünü satabilirse yeniden ürün yetiştiriyor. Ürün pazara geldiğinde hemen müşteri ile buluşsun istiyoruz. İklim kuşakları değişiyor. İlçe Tarımın bir çalışması var. Zamanında yapılan ilaçlama ile hastalıkların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki sene verim artacak inşallah 2010 yılı için Kahramankazan'da kimlerin ne kadar alanda kavun ekeceğinin listesini tutmaya başladık. Çiftçilerimizin ilgisi de gayet güzel" diye konuştu. - ANKARA