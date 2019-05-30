Son Dakika Haberleri: (Özel) Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi

1 saat önce

Ramazan Bayramı'na 5 gün kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı.

(Özel) Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi, System.String[]
Ramazan Bayramı'na 5 gün kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı. Otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz, "Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor" uyarısında bulundu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkmak isteyen vatandaşlar otobüs firmalarından günler öncesinden biletlerini almaya başladı. Esenler'deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda seyahat firmalarının biletlerinin neredeyse yüzde 90'lık kısmının satıldığı öğrenildi. Satılan biletlerde en çok Karadeniz ve Ege Bölgesi'ne yoğunluk olduğu görülürken, bu bölgeler için ek seferler yapılacağı duyurusunda bulunuldu. Otogarda bayram öncesi Trakya bölgesine seyahat eden çok sayıda vatandaş ise Bayram Tatiline erken başladı.

Otogarda bayram hareketliliği havadan da görüntülendi. Çekilen görüntülerde, otogarın girişinde otobüslerin herhangi bir trafik sıkışıklığına yol açmadığı, park alanlarındaki peronlarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

"Doluluk yüzde 90 civarında"

Ramazan Bayramı öncesinden biletlerin çoğunun satıldığını ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz, "Bayram dolayısıyla bilet satışlarımızdaki doluluk yüzde 90 civarında. Bu süreç yaklaşık olarak arife gecesine kadar sürecektir. Özellikle bu yoğunluk kısa mesafeler için arife gecesine kadar sürecektir. Doluluk oranımızın yüzde yüz olmasını bekliyoruz. Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasından sonra vatandaşlar tatil planlamalarını ona göre yaptılar. Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor. Otogar dışında korsan firmalar denetimsiz bir şekilde sefer yapıyorlar. Belgeli olarak sefer yapan araçlarımızda ilave seferler yapılıyor. Bu seferler ile biraz daha yer açıldı" ifadelerini kullandı.

"Biletler için şu anda neredeyse tükendi diyebiliriz"

Otogarda seyahat firmasında çalışan Taner Ergün, "Mayıs ayının ortasından itibaren bayram için bilet satışları başlamıştı. Biletler için şuanda neredeyse tükendi diyebiliriz. Karadeniz ve Ege bölgelerinde yer yok. Sadece Trakya bölgesinde yer var. Çünkü oraya da günlük olarak seferler düzenleniyor. Vatandaşlarımız bilet alırken bir an önce hızlı davransınlar çünkü firmalarında kendilerine ayırdıkları bilet kontenjanları oluyor. Hafta sonuna kadar biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Karadeniz bölgesi için ek seferler açılıyor" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:55 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da feci kaza: 23 ölü Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Başkent'te toplu taşımada bir ilk: Özel yolculara özel koltuklar Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]