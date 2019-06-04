Son Dakika Haberleri: (Özel) Bayram sabahında İstanbul'da kendisine hayran bırakan gün doğumu
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(Özel) Bayram sabahında İstanbul'da kendisine hayran bırakan gün doğumu

36 dakika önce

İstanbul'da bayram sabahında gün doğumu kartpostallık görüntüler oluştururken, bayram namazına gelenler manzarayı görünce telefonlarına sarıldı.

(Özel) Bayram sabahında İstanbul'da kendisine hayran bırakan gün doğumu, System.String[]
İstanbul'da bayram sabahında gün doğumu kartpostallık görüntüler oluştururken, bayram namazına gelenler manzarayı görünce telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da Ramazan Bayramı sabahında güneşin doğumu mest etti. Tarihi Süleymaniye Camii'nde yüzünü gösteren güneşin İstanbul'u aydınlatması kameralara yansıdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden semaya çıkan Güneş görsel bir şölen sundu. Bayram namazına gelen vatandaşlar, manzarayı görünce namaz öncesi cep telefonlarına sarıldı. Kimisi canlı yapın yaptı, kimisi ise arkadaşlarıyla fotoğraf çekindi. Doğan Güneş'le oluşan manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:18 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
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