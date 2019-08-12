Son Dakika Haberleri: (Özel) Bayramda İstanbullular Menekşe plajına akın etti
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(Özel) Bayramda İstanbullular Menekşe plajına akın etti

3 dakika önce

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren kent sakinleri, bayramın ikinci gününde sıcaklıkların artmasıyla soluğu Menekşe plajında aldı.

(Özel) Bayramda İstanbullular Menekşe plajına akın etti, System.String[]
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren kent sakinleri, bayramın ikinci gününde sıcaklıkların artmasıyla soluğu Menekşe plajında aldı. Binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren kent sakinleri hava sıcaklıklarının artmasıyla Menekşe plajına akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde bazı vatandaşların dubaların ardında yüzmeye çalıştığını ancak cankurtaran ekiplerinin botla yanlarına gelerek onları uyardığı görüldü. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlerken bazı vatandaşlar da ailesiyle birlikte mangal yaptı. Sahillerde yoğun kalabalığı fırsat bilen işportacılar da ürünlerini sattı. - İSTANBUL
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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