Son Dakika Haberleri: (Özel) Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü - Son Dakika

(Özel) Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü

6 saat önce

İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

(Özel) Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü, System.String[]

İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.


İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Bayrampaşa, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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