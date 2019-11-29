(Özel) Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü
6 saat önce
İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. - İSTANBUL
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