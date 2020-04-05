Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Son Dakika

Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza

6 saat önce

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan ve sokak röportajında , "Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum" ifadelerini kullanan genç kız adresinden tespit edilerek 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Vatandaşların birçoğu virüsten korunmak için kurallara uyarken dün ise Beşiktaş'ta bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapmaya devam etmişti. Sahil boyunca devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

"BİZİ NEREYE KADAR TUTACAKLAR"

Bu kapsamda tüm uyarıları rağmen dışarıya çıkarak sahilde yürüyüş yapan Dilek Turgut ismindeki genç bir kız, "Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum" demişti.

Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza

3 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bu sözlerinin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulabilmek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda polis, Şişli Mecidiyeköy'de yaşadığını tespit ettiği Dilek Turgut'un evine gitti. Genç kıza burada önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunan polis, "Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak" suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç kız ise, vatandaşlardan özür diledi.

Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Asayiş Büro, Beşiktaş, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:44 Kaynak: İHA

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