(Özel) Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı - Son Dakika

(Özel) Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı

6 saat önce

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde girişlerin kapatıldığı Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinlere bir belediye görevlisi yem verdi.

(Özel) Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı, System.String[]

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde girişlerin kapatıldığı Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinlere bir belediye görevlisi yem verdi. Görevli, "2 günlük yem aldım. Cumartesi pazar günü de besleyeceğim" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü korona virüs tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresi girişlere kapatıldı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle 31 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulanması ile meydan tamamen boş kaldı. Genelde meydana gelen vatandaşlar ve turistlerce yem verilen güvercinler de gelen giden olmayınca aç kaldı. Meydanda toplanan güvercinleri gören bir belediye çalışanı ise yanında getirdiği yemlerle onları besledi.

"Aç kalmasınlar"

Güvercinleri besleyen belediye görevlisi Hasan Temel, "Virüs ortaya çıktıktan sonra meydan boş kaldı. Genelde buraya gelen turistler ve vatandaşlar kuşlara yem atıyordu. İki günlük daha yem aldım. Cumartesi pazar günü de yem atacağım, aç kalmasınlar. Fırsat buldukça sürekli yem veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

emek ve dayanışma günü, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 03:17 Kaynak: İHA

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