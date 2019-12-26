(Özel) Beşiktaş'ta feci kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Beşiktaş'ta feci kaza kamerada - Son Dakika

(Özel) Beşiktaş'ta feci kaza kamerada

6 saat önce

Beşiktaş'ta cadde üzerinde "U" dönüşü yapan motosikletli kuryeye seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı.

(Özel) Beşiktaş'ta feci kaza kamerada, System.String[]

Beşiktaş'ta cadde üzerinde "U" dönüşü yapan motosikletli kuryeye seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, demir dubalara çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, geçtiğimiz 2 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir kurye, yavaşlayarak "U" dönüşü yapmak istedi. Dönüşü tamamlayarak yoluna devam etmek isteyen motosiklete, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü demir dubalara çarparak bacağından hafif şekilde yaralandı. Kazanın hemen ardından yerden kalkan genç sürücü, kaldırıma giderek dubalara tutundu. Kazayı duyan vatandaşlar ise koşarak gencin yanına geldi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


"Sürücülerin dikkatli olmasını istiyoruz"


Kazayı gören Emrah Üstün, "Motosiklet buradan döndü, döndükten sonra başka bir araç arkadan sert bir şekilde vurdu. Burada hemen hemen bu tür kazalar oluyor. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Asgari ücret zammını belirleyecek toplantı başladı
Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi 12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi

Son Dakika Haberleri
16:00 Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Son Dakika Haber
15:57 İsrail, Gazze'den fırlatılan rokete karşılık hava saldırısı düzenledi - Son Dakika Haber
15:56 Şili'nin Valparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldi - Son Dakika Haber
15:55 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika Haber
15:53 Kastamonu'da skunk uyuşturucu maddesi yakalandı - Son Dakika Haber
15:40 Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı - Son Dakika Haber
15:36 Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Beşiktaş'ta feci kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]