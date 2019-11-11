Son Dakika Haberleri: (Özel) Beşiktaş'ta itfaiye ekiplerinden yavru kedi kurtarma operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Beşiktaş'ta itfaiye ekiplerinden yavru kedi kurtarma operasyonu

(Özel) Beşiktaş'ta itfaiye ekiplerinden yavru kedi kurtarma operasyonu

7 saat önce

Beşiktaş'ta bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

(Özel) Beşiktaş'ta itfaiye ekiplerinden yavru kedi kurtarma operasyonu, System.String[]

Beşiktaş'ta bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kurtarmak için seferber olan ekipler, kediyi yarım saatlik hummalı bir çalışma sonucu kurtardı. Kediyi sahiplenen itfaiye erlerinin yüzlerindeki mutluluk kameralara yansıdı.


Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde otomobil sürücüsü aracıyla trafik ışıklarında beklediği esnada bir taksi şoförü motor kısmında kedi sesleri geldiğini fark etti. Bunun üzerine aracını yol kenarına çeken otomobil sürücüsü, kediyi kurtaramayacağını anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin yerini belirlediği kedi, korkarak aracın yan bölümlerine girmeye başladı. İtfaiye erlerinin oksijen tüpüyle ses çıkarttığı, cep telefonundan kedi sesi dinlettiği yavru hayvan, yapılanlara tepki verdi ancak bulunduğu yerden çıkmadı.


Kurtardıkları kediyi sahiplendiler


Ancak yine de vazgeçmeyen itfaiye erlerinden biri minibüsün altına girerek yerini belirlediği kediyi aracın altından çıkarttı. Yarım saatlik bir çalışma sonucu kediyi kurtaran itfaiye erleri, onu bir süre sevdikten sonra sahiplendi. Kediyi önce veteriner kontrolünden geçiren erlerin işyerlerinde kediyi besleyecekleri öğrenildi. Motoruna kedi giren sürücü, "Kedi motora kaçmış, taksici arkadaş trafik ışıklarında söyledi. Sesleri duymuş, müsait yer burasıydı buraya çektim. İtfaiyeyi aradık kurtardılar" dedi. - İSTANBUL

Beşiktaş, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:04 Kaynak: İHA
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