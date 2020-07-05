Özel beslenme zorunluluğu olanlar için "özel makarna" üretiyor - Son Dakika

Özel beslenme zorunluluğu olanlar için "özel makarna" üretiyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde evinin bahçesine kurduğu imalathanede 27 çeşit makarna yapan Serap Karakaş, sağlık sorunları nedeniyle özel beslenmesi gerekenler için de makarnalar üretiyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde evinin bahçesine kurduğu imalathanede 27 çeşit makarna yapan Serap Karakaş, sağlık sorunları nedeniyle özel beslenmesi gerekenler için de makarnalar üretiyor.

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İlçenin kırsal Kulak Mahallesi'nde ikamet eden 56 yaşındaki Karakaş, 5 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 70 bin lira krediyle makarna imalathanesi kurdu.

İş yerinde 6 çalışanıyla ısırgan otlu, ebegümeci otlu, nohutlu, kuru fasulyeli ve kırmızı mercimekli makarnalar imal eden Karakaş, spor yapanlar için ürün portföyüne son olarak su yosunu katkılı makarnayı ekledi. Müşterilerden gelen taleplere göre de ürün çıkartan Karakaş, doktorların kişilere önerdiği beslenme tarzına uygun besinlerin yer aldığı makarnalar üretmeye başladı.

Serap Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "akıllı makarna" olarak adlandırdığı makarnanın normallerine göre farklı olduğunu söyledi.

Bu ürünün, kişilerin karşılaştığı beslenme ihtiyaçlarıyla ilgili doktorunun tavsiye ettiği çözümlere yönelik bir üretim şekli olduğunu belirten Karakaş, "Biz buna kişisel akıllı makarna yaklaşımı adını verdik. Yani kişinin doktorun kişilerin karşılaştığı hastalıklarla ilgili beslenme düzeninde çıkardığı ve dahil ettiği gıdalar var. Bunları bize iletiyor, biz de ona göre bir üretim reçetesi yapıyoruz." dedi.

Karakaş, üretimleri 15-25 kilogramlık partiler halinde yaptıklarını aktardı. Makarnaların 8 ay ila 1 yıl raf ömrü olduğu için doktorun "ye veya yeme" dediği reçetelerden oluşmuş, kişinin ihtiyacına cevap veren üretimler yaptıklarını dile getiren Karakaş, şöyle devam etti:

"Bunu isterse bir seferde üretiyoruz, isterse aylık partiler halinde üretiyoruz. Bunu makarna, çorba ve pane harcı halinde de yapabiliyoruz. Kişinin sadece doktorunun önerisinde yediği disiplinli akıllı bir makarna paketleriyle hayatına kolaylık getirmiş oluyoruz. Üretimimizin yarısını bu kişisel çözümler üreten akıllı makarnalar oluşturuyor. Müşterilerimize, 'Bize doktorunuzun verdiği reçeteyi getirin, biz size istediğiniz ihtiyacınız olan besinlerden makarna üretelim. Diyabetseniz, kemoterapi dönemindeyseniz, hamilelik dönemindeyseniz, azıcık bir hamur işi yediğinizde başınız ağrıyorsa, kas ağrılarınız varsa doktorunuzla konuşun beslenme reçetenizi oluştursun, biz size ona göre çorbalar ve makarnalar üretelim' diyoruz."

"Her makarna bizim için sınavdır"

Karakaş, ürettikleri ve müşterilerine verdikleri her makarnayı takip ettiklerini vurguladı.

Müşterilerine "Beğendiniz mi? Nasıl oldu? Hemen acıktınız mı? Kaç saat sonra acıktınız?" gibi sorular yönelttiklerini bildiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Kişisel yaklaşımla ürettiğimiz her makarna bizim için sınavdır. Bazen doktorlar bile bizi arayıp teşekkür ediyor. Biz bundan aldığımız güçle devam ediyoruz. Biz doğanın doğallığını bozmadan bir birileriyle kardeş tatları bir araya getiren üreticiyiz ama akıllı bir makarna üretiyoruz. Müşterilerimiz bu makarnaları yediklerinde açlık atakları çok olmuyor, glüten depoları taşmıyor. Baş ağrılarını çok çekmiyorlar. Beklediğimizden de daha iyi, çok olumlu geri dönüşler aldık."

Balıkesir, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel beslenme zorunluluğu olanlar için 'özel makarna' üretiyor - Son Dakika

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