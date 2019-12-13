(Özel) Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu - Son Dakika

(Özel) Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu

6 saat önce

Beykoz'da haklarında kayıp ilanı olan bir kadın ile erkek, bir evde ölü bulundu.

(Özel) Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu, System.String[]

Beykoz'da haklarında kayıp ilanı olan bir kadın ile erkek, bir evde ölü bulundu. Isınmak için açtıkları tüpten sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Beykoz Kaynarca Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, bir evde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleri bulundu. V.D. (64) ile F.Ç.'nin (47) dün gece saatlerinde ısınmak için açtıkları tüpten sızan gaz nedeniyle öldükleri ileri sürüldü. Öte yandan, şahısların haklarında kayıp ilanı olduğu tespit edildi. Polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Eve girerek cesetlerle karşılaşan mahalle sakini, "Telefonu aradı çocuğum, cevap vermediler. Gece burada bağırdılar cevap vermediler. İçeri bakalım orada olabilirler dediler. Keserle kapıyı zorladık açamadık. Kapıyı açtık girdik, baktık biri koltukta yatmış. Kafası kanlıydı biraz. Bir de kadın vardı yanında. Üstü örtülmüş. Gaz kokusu vardı. İkisi de ölmüştü. Tüp de içeride" dedi. - İSTANBUL

Beykoz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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